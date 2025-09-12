Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его личный телефон подвергался атакам со стороны турецких хакеров. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Организованные группы из разных стран звонят на мой незасекреченный гражданский телефон, оставляя полные ненависти сообщения и угрозы. Они будут продолжать свои попытки, а я продолжу отдавать приказы по ликвидации их единомышленников — лидеров террористических организаций», — написал министр.

Ранее СМИ сообщали, что хакеры опубликовали в интернете номер Кац и пытались связаться с ним через видеозвонки.