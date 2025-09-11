Турецкие хакеры опубликовали личный номер министра обороны Израиля Исраэля Каца, а один из них даже позвонил ему по видеосвязи, сообщает Ynet.

Министр ответил на звонок; во время разговора хакер оскорблял его и успел сделать скриншот, прежде чем Кац завершил разговор.

«Организованные исламистско-джихадистские группировки из разных стран мира звонят на мой несекретный гражданский телефон и оставляют оскорбительные и угрожающие сообщения», – написал Исраэль Кац по этому поводу в соцсети.

После Исраэля Каца хакеры опубликовали личный номер министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.