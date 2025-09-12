Ликвидируются бумажные школьные журналы. Об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) Эшги Багиров на конференции, посвященной новому учебному году.

По его словам, одним из новшеств нового учебного года станет применение платформы цифровой школы. Платформа станет доступной для родителей. Они смогут отслеживать успеваемость и посещение занятий в школе. В то же время платформа освободит педагогов от технической и административной работы. А директора школ получат ресурс, позволяющий проводить анализ работы учителей и показателей детей.