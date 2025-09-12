В Москве прошёл показ пластического спектакля «Наваждение», созданного под художественным руководством Ирины Винер. Постановка переносит зрителей в начало XX века — время рождения нового искусства, сообщает ТАСС.

Спектакль рассказывает семь историй о встречах великих личностей, подаривших миру шедевры. В работе приняли участие более 200 артистов.

Звёзды российской художественной гимнастики Ульяна Донскова и Екатерина Селезнева воплотили образ Айседоры Дункан, чемпионка мира Лала Крамаренко представила Коко Шанель. Талант актёра театра Романа Виктюка Игоря Неведрова раскрыл трагизм Сергея Есенина. Танцевальные номера исполнили чемпионы мира Денис Тагинцев и Анна Мельникова, а актриса Анна Перфильева сыграла роль Майи Плисецкой.

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.