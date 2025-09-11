Сильный ветер в Нахчыване привёл к несчастному случаю.

Инцидент произошёл на улице Тагиева, где порыв ветра сорвал шифер с крыши дома, сообщает АПА. Упавший кусок кровли травмировал местную жительницу, 68-летнюю Аббасову Зенфиру Джалил гызы. Пострадавшая доставлена в Нахчыванскую центральную больницу, её состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Непогода затронула и Агдамский район. Шквалы вызвали перебои в электроснабжении и работе интернета в ряде сёл и посёлков. Сейчас аварийные службы занимаются устранением последствий стихии.