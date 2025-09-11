Стадион «Эр-Рияд Метрополитано», домашняя арена мадридского «Атлетико», выбран УЕФА местом проведения финала Лиги чемпионов сезона 2026/27, сообщает COPE.

Позже информацию подтвердила пресс-служба УЕФА по итогам заседания Исполнительного комитета организации в Тиране. На том же заседании было принято решение провести Суперкубок УЕФА 2026 года в Зальцбурге.

«Метрополитано» был построен в 1994 году и прошёл масштабную реконструкцию в 2017-м. Сейчас его вместимость составляет 70 692 зрителя.

Ранее арена уже принимала финал Лиги чемпионов — в июне 2019 года здесь «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0.