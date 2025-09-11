9 сентября по обращению гражданина в Общественное объединение IDEA были проведены совместные мероприятия с Министерством внутренних дел и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе расследования в поселке Рамана Сабунчинского района обнаружили незаконное содержание черной сипухи — редкой птицы, занесённой в Красную книгу.

В тот же день специалисты выявили ещё один случай: на территории Центра семейного отдыха «Яшылбаг» в селе Кёлхалфали Агстафинского района незаконно содержались две обезьяны вида макака.

Спасённых животных ветеринары вывезли и передали в Бакинский зоологический парк для обследования и последующей реабилитации.