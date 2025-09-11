С 11 по 14 сентября на сцене Большого театра в Москве пройдёт премьера оперы «Иоланта». Режиссёром-постановщиком и художником по костюмам станет ведущий солист труппы Эльчин Азизов, сообщает «ИнтерМедиа».

Для Азизова это будет режиссёрский дебют в оперном жанре — ранее он работал как кинорежиссёр и автор нескольких фильмов. Партия Эбн-Хакиа в «Иоланте», которую он исполнил 59 раз, стала для него первой на сцене Большого театра. Новая постановка станет его юбилейным, шестидесятым «выходом» на сцену в этой опере.

— Когда я думал о своей возможной реализации как режиссёра, я всегда предполагал, что именно «Иоланта» станет моей первой оперой! – отметил Азизов. — Правильнее будет сказать, что это она меня выбрала — сначала для дебюта как оперного певца, а теперь и как режиссёра. Работа над этой постановкой для меня особенная. Как действующий оперный солист, я предлагаю не только своё творческое видение сочинения, но и понимание потребностей артиста. Центральная идея: поместить героев оперы в атмосферу настоящего, дышащего историей замка, утопающего в роскошных цветах. Ключевой задачей было наполнить каждый сантиметр сцены не только визуальной красотой, но и смыслом, практическим функционалом, обеспечив певцам максимальный комфорт и свободу движения. Отказавшись от исторического реализма, я сделал выбор в пользу творческого полёта мысли и чистой визуальной поэзии. Моя «Иоланта» — это не строгая реконструкция эпохи, а скорее волшебная сказка, в которой эмоции и музыка первичны, а окружающий мир им тонко подыгрывает.