Компанией, получившей наибольшее количество жалоб по обязательному автострахованию в Азербайджане за последний год, стало ОАО «Atəşgah Sığorta».

Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, страховая компания с апреля этого года занимает лидирующие позиции по индексу жалоб. Таким образом, по сравнению с апрелем текущего года индекс жалоб страховой компании вырос на 0,21 пункта.

Согласно информации, среди компаний, по которым в прошлом месяце поступило больше всего жалоб, ОАО «Ata Sığorta» заняла второе место с индексом 1,28 и оказалась в красной зоне.

«Xalq Sığorta», находящаяся в жёлтой зоне, заняла третье место с индексом 1,02.