Изменен порядок обеспечения лекарственными средствами граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов .
Согласно решению, в перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно по рецептам, утверждаемый Министерством здравоохранения для амбулаторного лечения, включены психотропные вещества, применяемые в медицине в качестве лекарственных средств.
Это правило распространяется также на лиц, принимавших участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, и на семьи шехидов.