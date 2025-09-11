Изменен порядок обеспечения лекарственными средствами граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов .

Согласно решению, в перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно по рецептам, утверждаемый Министерством здравоохранения для амбулаторного лечения, включены психотропные вещества, применяемые в медицине в качестве лекарственных средств.

Это правило распространяется также на лиц, принимавших участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, и на семьи шехидов.