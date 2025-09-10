Таксистам разрешили забирать клиентов с аэропорта, но только не всем. Теперь развозить клиентов будут англоязычные водители. Услуги такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев будут предоставляться только новыми автомобилями, отвечающими современным требованиям и полностью соответствующими законодательству. Об этом Minval сообщили в компании Bolt.

С этой целью в приложении Bolt запущена отдельная категория бронирования такси в аэропорту. Пассажирам, бронирующим такси из аэропорта, будут предоставлены комфортабельные автомобили с водителями, владеющими иностранными языками. К работе допускаются только автомобили, прошедшие технический осмотр и водители после медицинского освидетельствования здоровья.

«Отметим, что ограничений на бронирование такси из города в аэропорт нет», — сказали в компании.

Обратно из аэропорта в город можно приехать на «лондонском такси» или экспресс-автобусах.

Между тем сегодня у всех агрегаторов такси появился отдельный тариф для поездок в аэропорт. Он начинается от 20 манатов. В частности «лондонские такси» будут развозить клиентов за 25-40 манатов.