Между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и Главным управлением водного хозяйства Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании. Также госагентство подписало с SOCAR Green соглашение об энергетической эффективности и соглашение намерения. Подписания состоялись в рамках 2-й Международной выставки и конференции «Водное хозяйство» – Baku Water Week («Бакинская водная неделя»).

На выставке, объединяющей государственные структуры, международные компании, экспертов и профессионалов, представлены новейшие технологии и инновационные решения в сфере водного хозяйства. Baku Water Week пройдет 10–12 сентября в Baku Expo Center. Крупнейшее региональное событие в области водных ресурсов предоставляет участникам уникальные возможности для нетворкинга, демонстрации передовых технологий и прямого диалога с ведущими мировыми специалистами. Baku Water Week проводится при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Это платформа для обмена мнениями, где обсуждаются вызовы, инициативы и пути их решения. Мероприятие во второй раз проводится в нашей стране и имеет большое значение как для региона, так и для Азербайджана. И в этом году оно привлекает внимание своей насыщенной, интересной и в то же время важной деловой программой.

В первый день в презентационной зоне пройдут презентации «Комплексные решения для водоочистки» и «Достижение гарантированного результата через комплексный инжиниринг объектов водоснабжения и водоотведения», кейс-сессия «Глобальное изменение климата: управление рисками засухи в Азербайджане», экспертная дискуссия «Текущее состояние Каспийского моря: проблемы и пути их решения» и сессия «Устойчивое управление сточными водами: на пути к целям COP29».

2-я Международная конференция по водному хозяйству – Вода для будущего: от дефицита к стратегии. 11 сентября в рамках Baku Water Week 2025 состоится 2-я Международная конференция по водному хозяйству. Как и в прошлом году в Baku Expo Center будет представлена широкая и насыщенная программа с участием представителей государственных структур, международных организаций, руководителей частных компаний, а также ведущих отечественных и зарубежных экспертов. В конференции примут участие более 40 докладчиков из 10 стран.

В ходе мероприятия пройдут: пленарное заседание «Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы», панельные обсуждения «Водные стратегии: инфраструктура и цифровизация», «Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды», «Водная дипломатия: трансграничное сотрудничество», «Устойчивое использование водных ресурсов: роль науки и инноваций».

В рамках конференции предусмотрено подписание меморандумов о взаимопонимании между государственными и частными структурами. В частности, будет заключено соглашение о государственно-частном партнерстве между компанией ACWA Power и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, а также Меморандум о сотрудничестве в сфере совместных исследований и обмена опытом между ACWA Power и Научно-исследовательским институтом водного хозяйства и мелиорации.

В рамках конференции состоится церемония награждения команды-победителя конкурса Hackathon и церемония вручения наград компаниям, участвовавшим в панельных дискуссиях.

Золотыми спонсорами 2-й Международной конференции «Водное хозяйство» выступают компании AquaLink и Hydrolog.

12 сентября, в третий день Baku Water Week, пройдет 6-й Каспийский водный инновационный форум, организованный золотым спонсором мероприятия – компанией AquaLink. Форум, проходящий под девизом «Придаем ценность воде», подтверждает статус Baku Water Week как ключевой региональной площадки для встреч, сотрудничества, внедрения инноваций и международного диалога в сфере водных ресурсов.

Программа форума включает четыре панельные дискуссии: «Преимущества внедрения передовых технологий водопользования», «Технологии и методы защиты окружающей среды», «Технологии переработки и их значение», «Применение инновационных технологий в управлении водными ресурсами». В мероприятии примут участие Государственное агентство водных ресурсов, Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономики Азербайджана, а также международные компании из более чем 10 стран, ведущие научные и образовательные учреждения страны.

В дополнение в рамках Baku Water Week будут организованы B2B и B2G встречи, направленные на развитие сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и инновационными стартапами. Они предоставят реальную платформу для обсуждения возможностей партнерства между местными и международными компаниями и госорганами.