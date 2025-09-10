Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани резко осудил удары Израиля по Дохе, назвав их актом международного терроризма и попыткой дестабилизировать регион.

По его словам, действия Израиля нанесли серьезный ущерб переговорному процессу по Газе, который велся при посредничестве Катара и по инициативе США. При этом Вашингтон сообщил Дохе о готовящемся ударе лишь через десять минут после его нанесения.

Катар, отметил премьер-министр, оставляет за собой право ответить на атаки. При этом в стране уже сформирована команда юристов, которая займется правовым противодействием действиям Израиля.

Глава катарского правительства подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет регион к «ситуации, которую нельзя будет исправить».