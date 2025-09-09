Суд в Екатеринбурге продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сына главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского Мутвалы Шыхлинского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шыхлински Мутвале Шахину оглы. Мера пресечения продлена по 14 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что Мутвалы Шыхлинский обвиняется в причинении насилия в отношении представителя власти.