История солдата китайского происхождения Эмина Лина, проходящего службу в азербайджанской армии, вызвала широкий интерес в СМИ. Как сообщает «АПА», молодой человек сумел завоевать уважение и доверие как командиров, так и сослуживцев.

Эмин свободно владеет английским, русским и азербайджанским языками. В армии его называют по-разному: одни — Лин, другие — просто «китаец».

«Я горжусь тем, что служу в Азербайджанской армии. За полтора года я многому научился и привык к службе. Сначала все проявляли особый интерес: было любопытно, что китаец служит в азербайджанской армии. Часто спрашивали о китайской кухне, похожа ли она на азербайджанскую. На самом деле я её знаю не так хорошо. Мама дома готовит и азербайджанские, и китайские блюда», — рассказал солдат.

Семья Эмина Лина живёт в Азербайджане с 1998 года. Его старший брат Айдын также проходил службу в национальной армии.