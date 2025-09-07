Китайские палеонтологи описали новый род и вид динозавров — эузавропод юрского периода, получивший название Huashanosaurus qini. Эти гиганты достигали около 12 метров в длину. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Geologica Sinica.

Два образца, включая частичный скелет, обнаружены в карьере Хуцю формации Ванмэнь, расположенной в автономном районе Гуанси. В том же месте нашли останки рыб, плезиозавров и других динозавров, что помогло ученым уточнить возраст формации — ранне-среднеюрский период (200–162 млн лет назад).

Huashanosaurus qini относится к базальным эузавроподам — группе длинношеих растительноядных динозавров с массивными конечностями. Это всего лишь второй представитель эузавропод, найденный в Гуанси, после Jingia dongxingensis. Новое открытие уточняет картину эволюции зауроподов и подтверждает ранне-среднеюрский возраст формации Ванмэнь.