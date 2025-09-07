Вингер «Барселоны» Рафинья опубликовал кадры из парижского «Диснейленда», где, по его словам, персонал проявил недоброжелательное отношение к его сыну.
Футболист обвинил сотрудников парка в расизме: по его наблюдениям, они охотно обнимали белокожих детей, но проигнорировали его ребёнка.
«Ваши сотрудники позорят компанию. Они должны дарить радость детям, а не презирать их. Почему всех белых детей обняли, а моего сына — нет? Он просто хотел поздороваться. Вам повезло, что он этого не понимает», — написал Рафинья.
История едва не переросла в скандал, поскольку публикация грозит репутационным ударом по крупнейшему развлекательному центру Европы.
🚨 Raphinha shows frustration at Disneyland Paris on IG after one of the characters ignored his son and didn’t give him a hug!
“Your employees are a disgrace, they shouldn’t treat people, especially children, like that. You’re supposed to make children happy, not snub them.
— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 5, 2025