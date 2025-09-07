В Геранбойском районе раскрыты подробности ДТП с фурой Mercedes, которая врезалась в магазин на трассе Баку–Газах.

По предварительным данным, грузовик под управлением 22-летнего гражданина Турции Ш.Т. Али оглу потерял управление, пробил металлическое ограждение и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ-2104, владелец которого пока не установлен, а затем протаранил магазин, принадлежащий местному жителю Т. Халилову (1965 г.р.).

К счастью, в момент аварии в магазине никого не было. Пострадал только водитель фуры — его доставили в Геранбойскую центральную больницу, состояние оценивается как удовлетворительное.

