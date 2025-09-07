В городе Говлар Товузского района произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Note, в котором оказалась заблокирована женщина.

Согласно информации МЧС Азербайджана, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель, 29-летняя Эфсанэ Ибрагимова (1994 г.р.), получила травмы и оказалась зажатой в искореженном салоне.

Спасатели Товузского районного отделения Государственной службы пожарной охраны с помощью спецтехники деблокировали пострадавшую и передали её бригаде скорой помощи. По факту ДТП ведётся расследование.

