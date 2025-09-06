В Джалилабадском районе выявлен случай бешенства у крупного рогатого скота. Как передает Xəzər Xəbər, в загоне, принадлежащем жителю села Узунтепе Мирджалала Гусейнова заражённая корова напала на людей.

После инцидента владелец обратился к ветеринару. Животное было немедленно изолировано и вскоре погибло.

Члены семьи, контактировавшие с коровой, прошли медицинское обследование в Джалилабадской центральной районной больнице, получив вакцинацию против бешенства.

В Агентстве продовольственной безопасности сообщили, что сотрудники регионального отделения провели осмотр территории и необходимые лабораторные исследования. По их итогам будут установлены точные причины заражения.