В рамках Международных гастрономических дней в Париже, неподалеку от Эйфелевой башни, откроется азербайджанский павильон. При содействии посольства Азербайджана во Франции и Ассоциацией друзей Азербайджана, 11-14 сентября в азербайджанском павильоне будут представлены жемчужины национальной кухни — традиционные блюда, вина, а также образцы национальной музыки и танцев.

Gabala Hospitality Group, одна из компаний по туристическому менеджменту в стране, примет участие в Международных гастрономических днях в Париже и ознакомит гостей с кулинарным наследием Габалинского региона. Повара Эльмар Алиев и Расим Наджафов приготовят гостям блюда, отражающие горные ароматы и богатые вкусы региона. Участникам также будут предложены местные вина, различные национальные продукты.

Посетители смогут попробовать пахлаву и шекербуру, приготовленные кондитерским домом Happy Day Cake. Кроме того, участники смогут ознакомиться с древней кондитерской культурой азербайджанского народа.

Отметим, что Международные гастрономические дни в Париже проводятся с 2016 года и на этот раз фестиваль объединяет павильоны из более 60 стран, а также представителей около 120 стран. Как правило это мероприятие посещают свыше 40 тыс. человек.