В столице Словакии, Братиславе, завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров. Сборная Азербайджана завершила континентальное первенство с тремя медалями, сообщает Министерство молодежи и спорта.

В первый день соревнований Нихад Мамишов (60 кг) и Махаммед Мусаев (66 кг) одержали победы над всеми соперниками, взяв золото. Низами Имранов (66 кг) завершил турнир с бронзовой медалью.

Ранее дважды становившийся чемпионом мира юниоров, Нихад Мамишов впервые в карьере выиграл золотую медаль чемпионата Европы. Махаммед Мусаев вошел в историю как первый чемпион Европы от Азербайджана в весовой категории 66 кг среди юниоров. Ещё одним значимым достижением стало то, что Низами Имранов в третий раз подряд завоевал медаль на континентальном турнире.

Следует отметить, что Фарид Караев (60 кг) занял 5-е место, а Абиль Юсубов — 7-е.

С активом в 2 золотые и 1 бронзовую медали сборная Азербайджана заняла первое место среди юношей в соревнованиях 43 стран.