В опросе Telegram-канала Minval — LIVE подписчики определили страны, которые они считают наиболее дружественными и враждебными Азербайджану.

Среди дружественных государств уверенное лидерство занимает Турция (88%), за ней следуют Пакистан (62%), Израиль (48%) и Узбекистан (35%).

В списке стран, воспринимаемых подписчиками как враждебные, первыми стали Россия (63%), Армения (60%), Иран (53%) и Франция (41%).

Результаты опроса отражают мнение подписчиков канала и демонстрируют настроения в отношении внешнеполитических партнеров страны среди аудитории в Telegram.