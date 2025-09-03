Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал результаты конкурса на вакантные места в вузах и учреждениях среднего специального образования на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Абитуриенты и суббакалавры могут проверить результаты на сайте ГЭЦ или отправив на номер 7727 «номер дела» либо «7-значный код» из электронной заявки на выбор специальности (для абонентов Azercell, Bakcell, Nar).

В конкурсе участвовали 22 237 человек. По его итогам 246 абитуриентов (в том числе 126 суббакалавров) зачислены в вузы, а 15662 человека — в средние специальные учебные заведения. План набора в учреждения среднего специального образования выполнен на 98,66%, вакантными остались лишь 212 мест (1,34%).