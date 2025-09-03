Более 100 студентов из 11 стран подали заявки на перевод в азербайджанские университеты на 2025/26 учебный год. Об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, пишет Report.

Отмечается, что число отклоненных заявок не превышает 10% от общего числа обращений. Основными причинами отказа названы отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, и неуспеваемость.

Подчеркивается, что лица, поступившие в зарубежные вузы на основании аттестата, согласно действующим правилам, не могут быть переведены в высшие учебные заведения внутри страны.