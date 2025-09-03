В Казахстане три человека пострадали при проведении работ на Аксуском заводе ферросплавов. Об этом сообщают казахские СМИ.

По предварительным данным, рабочие термические ожоги в результате выброса шихтовых материалов с печи. Один из пострадавших находится в реанимации, еще один получает лечение амбулаторно, а третьего отправили домой.

«О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь», — сообщили на заводе.

Начато расследование по факту нарушения правил охраны труда. Аксуский завод — один из крупнейших производителей ферросплавов в мире.