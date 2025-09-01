Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия дал первые показания, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства», — отметил Зеленский.

Напомним, убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины произошло 30 августа во Франковском районе Львова. В политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo. Нападавший был в черном шлеме, передвигался на электровелосипеде и выпустил в Парубия восемь пуль. Пистолет он спрятал в сумку.

По данным Службы безопасности Украины, подозреваемого задержали в Хмельницкой области.