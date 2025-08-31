Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев, арестованный по обвинению в мошенничестве, якобы мог использовать служебное положение для незаконного присвоения бюджетных средств. Так утверждает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Агаев, занимая руководящую должность, якобы имел возможность согласовывать и подписывать документы без должных проверок. По предварительной версии, речь может идти о фиктивных договорах, что, по оценке источника, является «распространённой мошеннической схемой».