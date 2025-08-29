Таганский суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по обвинению в мошенничестве.

«Постановление Таганского районного суда города Москвы: удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок в один месяц 29 суток», — рассказали в суде.

Агаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при помощи фиктивных отчетов о выполненных работах соучастники похитили около 20 миллионов рублей (около 422880 манатов).