Министр энергетики РФ Сергей Цивилев подписал приказ о новом составе Общественного совета при министерстве энергетики Российской Федерации. В него вошли 36 человек.

В новый состав совета также вошел декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев, кандидатуру которого на высокий пост выдвинула Ассоциация выпускников вуза.

Игбал Гулиев — известный специалист в области топливно-энергетического комплекса, мировой экономии и финансов. Он активно участвует в выполнении научно-исследовательских работ по заказу ведущих нефтегазовых компаний мира и является автором более 200 научных и научно-популярных трудов.