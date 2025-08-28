Политолог Фархад Мамедов считает, что реакция российской пропаганды на историческую справку президента Азербайджана Ильхама Алиева вновь показала несостоятельность ряда экспертов.

Мамедов отметил, что в российской пропаганде «опять встало не то, что нужно». По его словам, заявление Алиева о том, что Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) в 1920 году была оккупирована Советской Россией, вызвало нелепые умозаключения у некоторых российских экспертов и пропагандистов.

Он обратил внимание на продвигаемый тезис о том, что если советский режим был оккупационным, то национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, отец действующего президента, якобы являлся частью этого режима. «Как вам уровень экспертизы профессоров МГИМО?! Думали, дно уже наступило, но постучали снизу…» — написал Мамедов.

Политолог напомнил, что в апреле 1920 года АДР действительно была оккупирована 11-й Красной армией, после чего была создана Азербайджанская ССР, которая в 1922 году вошла в состав Закавказской СФСР, а затем — в декабре того же года — стала одним из учредителей СССР. «То есть фактически СССР было союзом государств, которое образовалось после оккупации АДР», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Мамедов добавил, что Гейдар Алиев занимал должности уже в руководстве СССР, а сама АДР была именно оккупирована Советской Россией. Попытка опровергнуть утверждение президента Ильхама Алиева, по его словам, завела российских экспертов в «дебри, откуда уже не вылезти».

В качестве примера политолог привёл логику профессоров МГИМО: «По этой логике герой русского народа Александр Невский являлся коллаборационистом оккупационного режима Орды, ведь он ходил в ставку монгольского хана за ярлыком на княжение и просил разрешение собирать налоги для казны хана».

Мамедов подчеркнул, что орден Александра Невского существовал и в Российской империи, и в СССР, и в современной России. «Вот такие герои у России, которые, по мнению профессоров МГИМО, являются коллаборационистами Ордынского ига», — заключил он.