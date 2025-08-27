Отправка военных Швейцарии в Украину для участия в миротворческой миссии может произойти лишь в рамках мандата ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сказала глава пресс-службы Государственного секретариата по вопросам безопасности (SEPOS), входящего в структуру Минобороны конфедерации, Урсина Бентеле.

Так она прокомментировала инициированную партией «зеленых» либералов (GLP) дискуссию о возможной отправке швейцарских военных в Украину.

По ее словам, которые приводит ТАСС, данное условие для участия Швейцарии в военной миротворческой миссии продиктовано статьей 66 Федерального закона «Об армии и военной организации». Бентеле указала на то, что участие в операциях по принуждению к миру и, следовательно, в боевых операциях для Швейцарии исключено.

Она отметила, что даже при наличии мандата от ООН и ОБСЕ, конфедерация не сможет действовать без запроса, который должен получить одобрение правительства и парламента страны. Бентеле заострила внимание на том, что на данный момент Швейцария не получала запроса об участии в военной миротворческой миссии на Украине.