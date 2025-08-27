Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли, еще 20 получили ранения в результате стрельбы в католической школе Миннеаполиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минюст США.

Отметим, что в школе, где произошел инцидент, обучаются дети до 8-го класса.

На место направлены сотрудники ФБР. Президент США Трамп сообщил, что проинформирован об инциденте.

Позже стало известно, что стрельба произошла во время религиозного ритуала, организованного для воспитанников детского сада. Со слов очевидцев, стрелок открыл огонь, а затем покончил с собой. Среди пострадавших есть как минимум 5 детей, которые госпитализированы в детскую больницу Миннесоты.