За 7 месяцев этого года нашу страну посетили более 34 тыс. граждан Китая, что означает рост на 56 процентов.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на презентации программы China Ready, прошедшей сегодня в Баку, передает Азертадж.

«В 2024 году количество граждан Китая, посетивших Азербайджан, по сравнению с 2023 годом выросло на 93 процента и составило 44 тыс. 800 человек. Сегодня мы представляем концепцию China Ready, направленную на повышение уровня подготовки для обеспечения более комфортного пребывания китайских туристов в нашей стране. Программа China Ready — это международно признанная система обучения и сертификации. Она официально признана Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики и определяет важные требования для приема китайских туристов. Созданная в 2002 году программа и сегодня остается образцовой моделью для стран и организаций, стремящихся повысить свою конкурентоспособность на туристическом рынке КНР. В свою очередь, мы поддерживаем внедрение этой программы в нашей стране, чтобы представители туристической индустрии были полностью готовы к приему китайских гостей», — отметил он.

Ф. Нагиев подчеркнул, что в рамках проекта будут организованы тренинги для представителей туристической индустрии, включая сотрудников отелей, транспортных служб, гидов и работников аэропортов.