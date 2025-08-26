Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поведал о готовности западных стран повысить санкционное давление на Россию, если не состоится встреча лидера РФ Владимира Путина с руководителем Украины Владимиром Зеленским.

Политик выразил мнение, что «сейчас ход за Москвой». «Если такого шага с российской стороны не последует, то необходимо будет усилить давление», — сказал Мерц. «Для такого случая мы в Европейском союзе работаем над новыми санкциями. Американский президент [Дональд Трамп] со своей стороны не исключил новые штрафные пошлины», — добавил он.

Мерц также указал на то, что Трамп «предложил провести в таком случае трехсторонние переговоры, то есть переговоры между ним, Путиным и Зеленским». «Это было бы тогда логичным следующим шагом», — поведал канцлер.

