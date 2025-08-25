Азербайджан и Великобритания провели очередной раунд межмидовских политических консультаций. 25 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в области политической, экономической, энергетической безопасности, связей, изменения климата и окружающей среды, гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Министр Байрамов подробно проинформировал британскую сторону о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, а также о ходе процесса нормализации отношений и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии назвал парафирование мирного соглашения между двумя странами в рамках исторической встречи в Вашингтоне 8 августа, а также совместное обращение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур одними из наиболее значимых достижений в рамках мирного процесса.

Участники встречи отметили, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере энергетической безопасности, выступая инициатором и ключевым исполнителем масштабных проектов. Была подчеркнута важность продолжения положительной динамики сотрудничества в области традиционных энергоносителей с переходом к развитию альтернативных источников энергии. В этом контексте особо отмечено установление сотрудничества между компаниями SOCAR и BP в сфере возобновляемой энергетики.

С удовлетворением было отмечено активное участие и вклад Великобритании в работу глобальной климатической конференции COP29, которая прошла в Баку в ноябре прошлого года.

В рамках обсуждения образовательного сотрудничества стороны подчеркнули значимость совместных инициатив, установления новых партнерских отношений между высшими учебными заведениями, а также важность государственных программ и необходимость продолжения работы в этом направлении.