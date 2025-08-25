Нидерландская крайне правая Партия свободы (ПС) выступила за полное прекращение приема соискателей убежища и закрытие центров размещения беженцев, а также за выдворение из страны мигрантов после получения ими хотя бы одной судимости. Об этом говорится в тексте обновленной программы партии.

Партия свободы планирует ввести «тотальный запрет» на прием новых беженцев и закрыть все центры их размещения, поскольку в Нидерландах каждые 11 дней открывается новый пункт приема беженцев, общее же количество подобных учреждений превышает 300.

«Иммигранты, в том числе обладающие статусом беженца, должны быть немедленно депортированы в случае получения судимости за совершение уголовного преступления», — отмечается в документе.