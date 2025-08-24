Пара из Китая, находящаяся в процесс развода, никак не могла поделить 29 кур. В суде им порекомендовали съесть лишнюю птицу в качестве «прощального угощения».

Китаянка по фамилии Ту из деревни в провинции Сычуань и ее супруг Ян подали на развод. Основным источником дохода пары было животноводство: они вырастили 53 птицы, в том числе 29 кур, 22 гуся и две утки, информирует South China Morning Post.

Гусей и уток супруги смогли разделить поровну, но с курами возникли проблемы. Ту заявила в суде, что выращивала цыплят сама и за это время эмоционально к ним привязалась, Ян же считает, что тоже тратил много сил и времени на уход за птицами.

В суде бывшим супругам предложили два варианта: либо съесть лишнюю курицу вместе, либо тот, кто оставит ее себе, должен будет заплатить за нее другому. В результате пара решила приготовить «прощальный ужин».