Группа хакеров ShinyHunters совершила масштабный взлом базы данных Google, в результате чего была поставлена под угрозу безопасность 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail по всему миру. Информация приводится в сообщении Daily Mail.

Известно, что помимо доступа к огромной базе учетных записей, хакерам удалось украсть бизнес-файлы с контактными данными клиентов и названиями компаний. Это стало возможным после получения доступа к рабочим учетным данным сотрудника Google в июне 2025 года.

Хотя Google уверяет, что пароли пользователей не пострадали, эксперты отмечают другое: украденные данные уже активно используются злоумышленниками для фишинговых атак. Пользователи массово информируют о подозрительных звонках и электронных письмах, в которых мошенники выдают себя за сотрудников Google, пытаясь заставить людей сбросить пароли или передать коды подтверждения.

Эксперт по кибербезопасности Джеймс Найт выразил особую обеспокоенность из-за этого инцидента. По его словам, такое событие может стать одним из самых опасных в истории. В комментарии Daily Mail он подчеркнул: «Если вы получили звонок или сообщение от имени Google, в девяти случаях из десяти это мошенничество. Хакеры активно используют вишинг и фишинг для доступа к аккаунтам».

Найт рекомендует пользователям немедленно изменить свои пароли, особенно если они слабы или используются на разных платформах. Также важно включить многофакторную аутентификацию и пройти проверку безопасности в настройках Google.

Google подтвердил взлом, но деталей о количестве пострадавших аккаунтов не предоставил. Также представители компании не стали комментировать информацию о возможном выкупе.