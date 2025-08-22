Великобритания закупает зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Land Ceptor стоимостью 118 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

«Сегодня (в пятницу, 22 августа) Минобороны объявило о намерении укрепить противовоздушную оборону Великобритании за счет приобретения шести новых зенитных ракетных комплексов Land Ceptor. Покупка стоимостью 118 млн фунтов стерлингов обеспечит рабочие места и развитие на северо-западе страны», — говорится в сообщении.

Поставщиком комплексов выступит европейская компания MBDA. Комплексы могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве компонента системы ПВО Великобритании Sky Sabre.