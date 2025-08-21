Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии «Магазина кельбаджарского меда, пчеловодства и продуктов пчеловодства – Балланд».

После открытия президент Ильхам Алиев побеседовал с Сабиром Мустафаевым.

Сабир Мустафаев: Добро пожаловать, Вы оказали нам честь. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, я пропагандирую ваш мед. И сам его ем каждый день, и посылаю иностранным гостям.

Сабир Мустафаев: Да, я знаю. Большое спасибо. Вы дали нам большой стимул. Мой сын выбрал другую сферу – он хотел стать дипломатом, специалистом по международным отношениям. После Вашего приезда, Ваших теплых слов о кяльбаджарском меде он выбрал эту сферу и решил поставлять кяльбаджарский мед на зарубежный рынок.

Президент Ильхам Алиев: Это уже будет брендом.

Сабир Мустафаев: В 2019 году армяне провели здесь, на месте, где Вы стоите, фестиваль.

Президент Ильхам Алиев: Но они здесь не жили.

Сабир Мустафаев: Их здесь проживало немного. Год спустя «Железный кулак» сказал свое слово.

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Сабир Мустафаев: Армяне устроили здесь веселье. Когда в Шуше, на Джыдыр дюзю Вы пили чай из стакана армуды, причем с пахлавой – это стало бальзамом на нашу душу. Было бы хорошо, если бы Вы выпили чай с кельбаджарским медом здесь, в этом месте, где они устроили веселье.

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте сфотографируемся и здесь.

Сабир Мустафаев: Да, сфотографируемся. Благодарю. Большое спасибо, Вы оказали нам честь. Да хранит Вас Аллах. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.