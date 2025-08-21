Компания Boeing приближается к заключению сделки с Китаем о продаже порядка 500 самолетов. Об этом 21 августа сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, эта сделка положит конец спаду продаж, который начался еще во время последнего визита президента США Дональда Трампа в Поднебесную в 2017 году.

«Заключение этой сделки с Китаем, готовившейся годами, зависит от того, прекратят ли две страны торговую вражду, возникшую еще во времена первого президентского срока Трампа, и всё еще может сорваться», — говорится в материале.

Американский лидер 12 августа сообщил о подписании указа, приостанавливающего повышение пошлин на товары из Китая на срок 90 дней. Он подчеркнул, что все прежние соглашения США остаются прежними. При этом, по данным Bloomberg, власти КНР заранее были готовы к торговой войне с Соединенными Штатами и возможному введению пошлин, которыми грозил в адрес Пекина Трамп.