Тела двух человек, мужа и жены, с признаками насильственной смерти обнаружены в частном доме, в Баку.

Как сообщили Minval в Прокуратуре Сабунчинского района, 21 августа в посёлке Кюрдаханы, в частном жилом доме, были обнаружены тела супругов. По предварительной версии следствия, 46-летний Ильхам Мамедов нанес многочисленные ножевые ранения жене, 37-летней Гюльназ Мамедовой, в результате чего женщина скончалась на месте.

Затем мужчина покончил с собой, повесившись в том же доме. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства трагедии.