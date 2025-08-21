Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ветреной и дождливой погодой, ожидаемой со второй половины сегодняшнего дня и до 22 августа на территории Азербайджана, включая Баку и Абшеронский полуостров.

В сообщении МЧС подчеркивается необходимость избегать легких конструкций, временных строений, рекламных щитов, линий электропередач, а также не стоять под высокими деревьями.

В условиях сильного ветра особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку ветер затрудняет тушение возгораний. Также гражданам напомнили об опасности купания в море при ветреной погоде.

Во время сильных ливней следует держаться подальше от участков, где могут возникнуть сели и наводнения, а при их угрозе — немедленно подняться на возвышенность.

В случае грозы МЧС советует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами на открытом воздухе, держаться подальше от линий электропередачи, молниеотводов и водосточных труб, а также не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуется остановиться, закрыть окна и оставаться в автомобиле до окончания непогоды.