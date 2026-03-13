Британский министр обороны Джон Гили заявил, что за некоторыми военными методами Ирана может стоять скрытая поддержка России.

Такое заявление он сделал после атаки беспилотников на базу западных сил в Эрбиле на севере Ирака, которая произошла ночью.

После брифинга Гили сказал журналистам, что в некоторых иранских тактических решениях может ощущаться влияние Кремля.

«Я думаю, никого не удивит предположение, что за частью иранских тактик стоит невидимая рука Путина – и, возможно, даже некоторые их возможности», – отметил министр.

Он также добавил, что Россия получает выгоду от роста цен на нефть, который наблюдается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам Гили, это дает Кремлю дополнительные средства для финансирования войны против Украины.