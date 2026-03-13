С 4 по 12 марта в Пекине прошли 4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва и 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, которые также известны как «две сессии». Они являются ежегодным важным событием в политической жизни Китая и важным окном, позволяющим внешнему миру лучше понять Китай. С этого заявления на сегодняшнем брифинге начала свое выступление посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мей, сообщает Minval Politika.

По ее словам, в ходе «двух сессий» председатель КНР Си Цзиньпин общался с депутатами, премьер Госсовета Ли Цян выступил с докладом о работе правительства. Министр иностранных дел Ван И ответил на вопросы журналистов о внешней политике и отношениях Китая с другими странами. ВНСП утвердило проект основных положений 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития. Две сессии продемонстрировали всему миру твердую силу стабильного развития страны.

Затем она представила результаты с трех точек зрения.

«15-я пятилетка» — это ключевое слово для международных СМИ в ходе «двух сессий» этого года. Сегодня «Китайский план» рассматривается международным сообществом как «одна из наиболее самобытных и эффективных моделей государственного управления в современном мире». В проекте 15-й пятилетки предложены 20 ключевых показателей развития, системно определены важнейшие стратегические задачи развития, а также предусмотрены 109 крупных проектов по шести направлениям. Можно сказать, что данный документ не только формирует «дорожную карту» социально-экономического развития Китая на ближайшие пять лет, но и предоставляет «перечень возможностей» для всего мира. Полный текст уже опубликован, и наше посольство предоставит его для ознакомления. В своем докладе о работе правительства премьер Ли Цян наметил основные цели развития Китая на 2026 год: обеспечить экономический рост в 2026 году на уровне 4,5-5 %; прирост численности занятого населения в городах и поселках превысит 12 млн человек; рост индекса потребительских цен ожидается на уровне около 2 %. Ожидаемые темпы экономического роста Китая превышают среднемировой уровень и занимают одно из ведущих мест среди крупнейших экономик мира, что будет способствовать внесению важного вклада в укрепление доверия и стабильности мировой экономики. В настоящее время Китай — главный торговый партнер более чем 150 стран и регионов, уже 17 лет подряд остаётся вторым по величине импортным рынком в мире. С начала года торгово-экономические делегации из разных стран интенсивно посещали Китай и их визиты увенчались огромными результатами. Транснациональные компании продолжают увеличивать свои инвестиции в Китай, демонстрируя свою уверенность и решимость углублять свое развитие в Китае», — сказала посол.

Она отметила, что премьер Ли Цян более 70 раз упоминал слова «реформа» и «инновация» в своем докладе и три года подряд проводил подготовительную работу в области «Искусственный интеллект+». Впервые он предложил «создавать новые формы интеллектуальной экономики», утвердив, что Китай будет расширять масштабы и глубину применения ИИ в разных отраслях. В 2025 году научно-технические инновации Китая продолжат совершать новые прорывы. Среднегодовой прирост расходов на НИОКР в масштабах всей страны составил 10%, а число патентов на высокоценные изобретения достигло 16 единиц на 10 тыс. человек. Китай вышел на лидирующие позиции в мире по исследованиям, разработкам и практическому применению в области ИИ, биомедицины, биофармацевтики, робототехники и квантовых технологий. Поскольку Китай продолжает продвигать свою стратегию стимулирования развития за счет инноваций, научно-технические инновации будут по-прежнему оставаться важным двигателем экономического роста Китая, а также предоставят больше возможностей для международного научно-технического сотрудничества.

Касаясь внешней политики, Лу Мей заявила, что китайская дипломатия придает еще больший импульс глобальной открытости и сотрудничеству: «Отвечая на вопрос эпохи о том, куда движется человечество, председатель КНР предложил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, призывает все страны к построению чистого мира с долгосрочным миром, всеобщей безопасностью, совместным процветанием, открытостью и инклюзивностью. Си Цзиньпин выдвинул четыре новаторские глобальные инициативы, указывает направление развития человеческого общества с точки зрения четырех измерений: развития, безопасности, цивилизации и управления, обеспечивает сильное стратегическое руководство для содействия построению сообщества единой судьбы человечества. Концепция о создании сообщества единой судьбы человечества нашла поддержку со стороны более чем 100 стран и международных организаций, в том числе Азербайджан, и получила признание около 80% международной общественности. Более 40 стран и региональных организаций присоединилось к построению сообществу единой судьбы».

По ее словам, Азербайджан однозначно поддерживает четыре глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина и активно присоединяется к «Группе друзей инициативы глобального развития» и «Группе друзей инициативы глобального управления», предложенных Китаем. Приведенные выше примеры еще раз показывают, что люди со всего мира все больше осознают ценность времени и силу истины концепции сообщества единой судьбы человечества, которая подобна маяку, освещающему путь человечества вперед. Китай и Азербайджан — партнеры на пути развития и возрождения и важные члены Глобального Юга. Китай поддерживает Азербайджан в следовании по пути развития, соответствующему его национальным условиям. Китай готов делиться с Азербайджаном возможностями китайской модернизации, совместно создать новое будущее для обоюдного выигрыша и развития обеих стран и построить сообщество единой судьбы человечества.