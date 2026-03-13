Греция передислоцировала в Азербайджан свое посольство в Иране из соображений безопасности.

Об этом информирует телеканал ERT, ссылаясь на пресс-секретаря МИД балканской страны.

«Греческое министерство иностранных дел приняло решение перенести посольство Греции из Тегерана в Баку», — рассказал телеканал.

Сообщается, что в качестве повода для подобной меры греческая сторона обозначила опасную обстановку в Тегеране. Вместе с тем ERT поведал, что в греческое внешнеполитическое ведомство не поступали просьбы от соотечественников касательно эвакуации из Ирана.