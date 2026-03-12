Российский бюджет получает порядка $110-160 млн дополнительных доходов в сутки благодаря скачку цен на нефть в результате войны на Ближнем Востоке, то есть за ее первые 12 дней номинально заработал $1,3-1,9 млрд. Благодаря неожиданно появившемуся спросу на российские баррели и смене дисконта на премию, дополнительный заработок в марте может оказаться $3,3-4,9 млрд, если средняя цена составит $70-80 за баррель, согласно расчетам Financial Times на основании отраслевых данных и оценок нескольких аналитиков.

В бюджет эти деньги должны поступить в апреле, так как мартовские доходы будут считаться по средней цене февраля, которая составила около $45 за баррель. Однако в целом Россия стала «главным победителем в этом конфликте», признает Сумит Ритолия, ведущий аналитик Kpler.

После того, как США временно разрешили Индии увеличить закупки российской нефти, ее компании за пять дней заключили контрактов на покупку около 30 млн баррелей – столько же, сколько за весь февраль. Танкеры с этими и новыми баррелями сейчас спешат на выгрузку в индийские порты, и за весь месяц объем поставок может достичь почти 2 млн баррелей в сутки, или около 60 млн баррелей, говорит Ритолия.

Китайские НПЗ не отстают. Импорт Китая и Индии вырос на 22% в каждую неделю после начала войны в Иране по сравнению со среднесуточными показателями февраля, подсчитал Вайбхав Рагунандан, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Если кризис продолжится, Индия и Китай «будут драться за российскую нефть», говорит Сергей Вакуленко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Уже сейчас индийские компании доплачивают за нее около $5 за баррель по сравнению с Brent, по информации Kpler.

Цена за Urals достигает $85 за баррель, пишет Робин Брукс, старший научный сотрудник программы глобальной экономики и развития в Институте Брукингса. Такие цены означают, что запрет ЕС на предоставление морских услуг России в европейских портах, включенный в 20-й пакет санкций, «мертв», а давление на США с целью смягчить санкции против России растет, отмечает Брукс.

Повышение среднемесячной цены на каждые $10 за баррель приносит российским экспортерам нефти дополнительные $2,8 млрд дохода, из которых государство получает $1,63 млрд в виде налогов, говорит Вакуленко. По приблизительным подсчетам, это соответствует дополнительным доходам бюджета в размере $54 млн в сутки.