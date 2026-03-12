Грузовики с гуманитарной помощью, направленной Россией в Иран через Азербайджан, были отправлены в соседнюю страну через пограничный пункт «Астара».

Грузовики уже пересекли границу, сообщает Азертадж.

15:36Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана совершил посадку в Лянкяране.

Самолет Ил-76 МЧС России, перевозящий гуманитарный груз, сел в Лянкяранском международном аэропорту. Гуманитарный груз весом более 13 тонн включает в себя медикаменты и медицинские принадлежности. Помощь будет доставлена автомобилями к КПП на государственной границе «Астара» для отправки в Иран.