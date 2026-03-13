Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нет никакой гарантии, что народ Ирана восстанет после того, как Израиль «создаст условия» для свержения режима в Тегеране.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Можно привести человека к воде, но нельзя заставить его пить», — отметил Нетаньяху. «Мы создадим оптимальные условия для этого, включая воздушные удары, как мы делали вчера и продолжаем делать в эти дни, чтобы попытаться дать им пространство для того, чтобы они вышли на улицы».

По словам Нетаньяху, даже если режим в Иране не падет, «он будет значительно слабее». «Это уже совершенно другой Иран — он больше не угрожает так, как раньше», — добавил он. «Это не та же сила. Это не гигантский хулиган, против которого ничего нельзя сделать и против которого никто не может объединиться».

Премьер-министр также подчеркнул, что страны объединяются с Израилем против Ирана, как открыто, так и «другими способами, которые станут ясны позже».

На вопрос, будет ли Израиль преследовать нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, Нетаньяху ответил: «Я бы не стал брать страховой полис на жизнь любого из лидеров террористических организаций».

Он также добавил, что у Израиля есть «множество сюрпризов» для текущей кампании, и что она идет даже лучше, чем ожидалось.